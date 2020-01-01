ضجة في لبنان.. 3 شبان يوثقون اعتداءهم جنسيا على طفل

وكالات

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بتداول فيديو يظهر ثلاثة شبان وهم يعتدون جنسيا على طفل لم يتجاوز الـ13 من عمره.

ويظهر الفيديو الشبان الثلاثة وهم يلحقون بالطفل، ويضربونه، ويجبرونه على القيام بأفعال جنسية معهم، وسط أنباء أنهم قاموا باغتصابه.

ووفقا لمواقع لبنانية، فإن الطفل سوري الجنسية، ووقعت الحادثة في بلدة سُحمر بالبقاع الغربي.

وقال إعلاميون لبنانيون إنهم حركوا دعوى ضد الشبان الذين ظهروا في الفيديو، وقام أحدهم واسمه "ه.ق"، بإغلاق صفحته في "فيسبوك"، بعد تداول صوره على نطاق واسع للمطالبة بمحاسبته.

وطالب مغردون بإنزال أشد العقوبات على الشبان الثلاثة، الذين تباهوا بالاعتداء جنسيا على الطفل الذي حاول الهرب منهم عدة مرات.

وحتى صباح الإثنين، لم يصدر عن السلطات اللبنانية أي تعليق على الفيديو المتداول.