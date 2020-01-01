وزير الصحة الإسرائيلي : نحن على أعتاب موجة ثانية من إصابات كورونا

القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين (الأحد)، من أن إسرائيل على أعتاب موجة ثانية من الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في ظل تسارع وتيرة الإصابات بالعدوى خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال إدلشتاين في مؤتمر صحفي "نحن على أعتاب موجة ثانية من الإصابات".

وتابع أنه "علينا اتخاذ القرارات مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الإقتصاد واحتياجات الصحة، ومن هذا المنطلق قمنا بفك القيود عن قاعات الأفراح، والنشاطات الثقافية، ووسائل المواصلات العامة وغيرها".

وأضاف إدلشتاين أن "القدر الكافي من الأشخاص لم يستمع للتحذيرات، بالرغم من اتخاذ إجراءات للتشديد على القوانين بشكل ملحوظ"، معتبرا أن كل من لم يلتزم بالتعليمات يضر بنفسه أولاً، ومن ثم بالمحيط بأكمله.

وأشار إدلشتاين إلى "ضرورة المحافظة على قوانين السلامة والوقاية كي لا نصل للحجر مرة أخرى"، لافتا الى أنه تم وضع تقييدات على دور العبادة، وإجراء الامتحانات في المؤسسات التعليمية العليا عن بٌعد دون الحاجة للتواجد في سبيل الحد من انتشار العدوى بين الطلاب والمحاضرين والأهالي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم ارتفاع أعداد الإصابات بمرض (كوفيد- 19) إلى 23639 بعد تسجيل 218 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد الإصابات النشطة بالمرض ارتفع من 6102 إلى 6265، في حين أن عدد حالات الشفاء ارتفع من 17002 إلى 17056.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بـ (كوفيد-19) ليرتفع عدد الوفيات إلى 318، في حين أن عدد الحالات الخطيرة انخفض من 41 إلى 39 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 16551 فحصا لكورونا يوم أمس السبت، مقابل 10489 فحصا اليوم.

في سياق متصل، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة عقدها المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا بتقليص الفترة التي تستغرقها إجراءات التحقيق الوبائي، بدءا بلحظة اكتشاف المريض ولغاية وضع كافة الأشخاص الذين تواجدوا على مقربة منه في حجر صحي لمدة 48 ساعة.

كما أوعز نتنياهو أيضاً بتقليص الفترة الزمنية من لحظة تلقي طلب الخضوع للفحص وحتى تنفيذه والحصول على نتائجه ل 12 ساعة، كما طُرح خلال النقاشات إمكانية تقليص نطاق العمل في القطاع العام إلى ما نسبته 30 في المائة من العمل من المنزل.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعي في القدس ان إسرائيل "مجبرة" على إعادة فرض بعض القيود في أعقاب الانتشار المتزايد لمرض فيروس كورونا.

من جهتها، حذرت الجمعية الإسرائيلية للأمراض المعدية، وهي أكبر مجموعة مهنية في إسرائيل في هذا المجال، من أن البلاد على شفا "فقدان السيطرة" على تفشي مرض فيروس كورونا.

ونبهت رئيس الجمعية ميريام واينبرغر في رسالة وجهتها إلى المدير العام لوزارة الصحة هيزي ليفي، الى أن العدد اليومي للحالات الجديدة المؤكدة لمرض فيروس كورونا "يشهد زيادة كبيرة".

وحثت الجمعية التي تضم أطباء إسرائيليين في مجال الأمراض المعدية، وزارة الصحة على تكثيف الإجراءات الوقائية للسيطرة على تفشي المرض، موضحة أن "نافذة العمل الفعال هو الإغلاق، وإذا لم نبدأ بهذا الأمر في بداية هذا الأسبوع، سنفقد القارب".