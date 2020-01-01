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الشرطة تحتجز 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزامها بشروط السلامة العامة في قلقيليه .

الأحد 28 يونيو 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

 استكمالاً لجهود الشرطة و نشاطاتها في متابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة و تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس  كورونا ، احتجزت الشرطة اليوم 17 رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزامها بشروط السلامة العامة في قلقيليه .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة انه و خلال قيام دوريات شرطة المرور بمحافظة قلقيليه  بمتابعة المركبات و مدى التزام سائقيها باجراءات الوقاية و السلامة العامة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد ، فقد تم احتجاز 17  رخصة تشغيل مركبات عمومي لعدم التزام سائقيها باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تفشي فايروس كورونا من ارتداء الكمامات و القفازات و عدم إلزام الركاب باتخاذ إجراءات السلامة الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين أصولا .

وأضاف:ان الشرطة واصلت جولاتها برفقة لجنة السلامة العامة لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة و البروتوكول الصحي الذي أصدرته وزارة الصحة لمنع تفشي فايروس كورونا ، حيث شملت الجولة 90 محل ما بين محلات تجارية و مقاهي  لوحظ التزام بإجراءات السلامة العامة من قبل العاملين  فيها، كما تم إلزام أصحابها بوضع نشرات إرشادية و توعوية لاتخاذ الإجراءات الوقائية . 

من جهته دعا العقيد  نهاد ربايعه مدير شرطة المحافظة السائقين و المواطنين على حد سواء  إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية فيما يخص فيروس الكورونا ، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى و عدم نشر الفايروس المستجد  بين المواطنين  ، مثمناً الالتزام الملحوظ ما بين المواطنين باستخدام وسائل الوقاية و السلامة العامة لتفادي تفشي الفايروس المستجد .

#الشرطة #كورونا

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