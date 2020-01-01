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زلزال بقوة 5.5 ريختر يهز مصر

الأحد 28 يونيو 2020 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال بقوة 5.5 ريختر يهز مصر


القاهرة /سما/

هز مساء اليوم الأحد، زلزال بقوة 5.5 ريختر مصر، وشعر سكان القاهرة والجيزة، بهزة استمرت لثوانٍ معدودة.

ولم ترد معلومات عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

من جانبه، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، جاد محمد القاضي: إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر موقعها 218 كيلومترا جنوب شرق أزمير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت في 16 يونيو 2020، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.

وتضرب المنطقة من حين لآخر هزات أرضية، يشعر بها المواطنون في مختلف الدول العربية وتركيا وإيران.

#مصر #زالزال

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