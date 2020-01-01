مصرع شاب من جبع خلال عمله

جنين / سما /

لقي الطالب ربيع فادي أبو عون (18 عاماً)، من بلدة جبع جنوب جنين ، مصرعه، مساء الأحد، خلال عمله في ورشة بناء في بلدته.

وأفاد مصدر في المجلس البلدي، أن الطالب ربيع، وبعدما أنهى تقديم امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي، توجه للعمل لمساعدة والده في إعالة أُسرته، لكنه أُصيب بجروح خطيرة إثر سقوطه من علوّ أثناء عمله، حيث اخترق قضيب حديد صدره.

ونقلت طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر أبو عون إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين لتلقي العلاج، لكن الأطباء أعلنوا وفاته في وقت لاحق، وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.