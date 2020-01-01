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استطلاع إسرائيلي: تراجع كبير لغانتس أمام نتنياهو في حال إجراء انتخابات

الأحد 28 يونيو 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع إسرائيلي: تراجع كبير لغانتس أمام نتنياهو في حال إجراء انتخابات


القدس المحتلة / سما /

 أظهر استطلاع إسرائيلي جديد، نشرت نتائجه مساء اليوم الأحد، تراجعًا كبيرًا في حظوظ بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، لتشكيل أي حكومة مقبلة، في حال جرت الانتخابات قريبًا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة 13 العبرية، فإن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو سيحصد 38 مقعدًا مقارنةً بـ 36 حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، في حين سيحصد حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، 9 مقاعد فقط، مقارنةً بـ 33 حصل عليها مؤخرًا.

وستصبح القائمة المشتركة ثاني قوة بـ 16 مقعدًا بزيادة مقعد واحد عن الانتخابات الأخيرة، وهي نفس المقاعد الـ 16 التي سيحصدها حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد.

وسيحصد حزب يمينا بزعامة نفتالي بينيت 11 مقعدًا بزيادة 5 مقاعد عن الانتخابات الأخيرة، فيما سيستقر حزب إسرائيل بيتنا نسبيًا عند 8 مقاعد بعد أن حصل على 7 في الانتخابات الأخيرة، وحزب شاس 8 مقارنةً بـ 9 حصل عليها مسبقًا، ويهدوت هتوراة عند 7 مقاعد وهو نفس ما حصل عليه في الانتخابات الأخيرة.

وقد يحصل حزب ميرتس مع نيتسان هوروفيتس 7 مقاعد، في حين أن حزب العمل، وحزب الجسر لن يتمكنا من الحصول على أي مقعد.

#استطلاع #غانتس #نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية

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