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الخارجية: 160 وفاة و2509 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

الأحد 28 يونيو 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 160 وفاة و2509 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات بين الجالية حول العالم إلى 2509 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه تم تسجيل 91 اصابة جديدة في صفوف الجالية، منها 80 إصابة في شيكاغو نتيجة الاختلاط في احد الاعراس، و 11 إصابة أخرى في دالاس، واشنطن العاصمة، وميتشتيغن، ليرتفع عدد الاصابات الى 1121اصابة. ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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