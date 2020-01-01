  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غنيم والصالح: تطوير الأغوار ورفدها بالمشاريع التطويرية أولوية الحكومة

الأحد 28 يونيو 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم والصالح: تطوير الأغوار ورفدها بالمشاريع التطويرية أولوية الحكومة


الاغوار /سما/

 أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأحد، على اهمية  دعم صمود المواطنين في الاغوار  الفلسطينية  لمواجهة  مخططات  الضم الاسرائيلية، لا سيما أن تنفيذ المشاريع التطويرية وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة تقع على سلم أولويات الحكومة والتي كان آخرها اصدار الحكومة جملة من القرارات الهامة الهادفة الى الوقوف مع مواطني الأغوار.

وشدد الوزيران خلال اللقاء على أهمية تحسين وتطوير البنى التحتية بالأغوار، وتطوير مرافق المياه والعمل على تأمين المياه اللازمة لمساعدة المزارعين وحماية اراضيهم، رغم كل المعيقات الإسرائيلية ومخططاتها لضم الأغوار والسيطرة على مقدراتها وثرواتها.

واكد غنيم على اهمية تنفيذ  المشاريع التطويرية التنموية، وتوفير البنية التحتية لهذه المشاريع، الى جانب تامين الموارد المائية، مشيرا في هذا الصدد الى ان سلطة المياه عكفت على مدار السنوات الماضية تنفيذ مشاريع حيوية هامة على صعيد المياه والصرف الصحي لتساهم في توفير  المياه  للمنطقة، حيث عملت على تأهيل الآبار والينابيع المائية لتزويد المواطنين بالمياه، الى جانب تنفيذ محطات معالجة المياه والتي تسعى من خلالها للاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة، منوها الى اهمية تكامل العمل مع الوزارات الشريكة لتوفير الاحتياجات الاساسية بالشكل الامثل بما يخدم المواطن ويعزز وجوده على ارضه المهددة.

ويأتي تضافر الجهود الحكومية في اطار دعم وتمكين المواطنين في منطقة الأغوار وتثبيت صمود التجمعات السكانية في هذه البقعة الجغرافية الهامة،  في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها السكان من قبل الاحتلال الذي يحاول بشتى الوسائل تهجيرهم واقتلاعهم من اراضيهم.

#الاغوار

الأكثر قراءة اليوم

السلطة تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

أبو عودة: صناع أوسلو "جهلة" وهم مسؤولون عن تدهور القضية ويجب محاكمتهم

للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!

الشخرة يؤكد : مقبلون على كارثة واصبحنا في مقدمة الدول التي يجتاحها كورونا

بالصور: تفاصيل جديدة عن الانفجار الغامض في إيران

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

تفاصيل الاجتماع بين حركتي حماس والجبهة الشعبية في غزة

الأخبار الرئيسية

تسجيل 136 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل ونابلس والقدس يرفع حصيلة اليوم لـ 195

خلافات عميقة داخل اروقة البيت الابيض.. وتوقعات بتأجيل الضم لأسابيع أو أشهر قادمة..!

14

وزيرة الصحة : قد نبدأ باستخدام "ديكساميثازون" لعلاج مرضى كورونا في فلسطين..

إسرائيل و”فزاعة الأبرتهايد”: لهذا.. لن نسمح للفلسطينيين سوى بـ”سيادة محدودة”.. !

جنرال اسرائيلي : الاموال القطرية مقابل سكوت حماس عن الضم ومنع الهجمات من غزة