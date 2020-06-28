الحدث: انفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكب الحريري.. ومكتبه الإعلامي يوضح

بيروت/وكالات/

أفادت مصادر قناة "العربية الحدث" عن "انفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبقاع".

وأوضحت، انه "أثناء عودة موكب الحريري المؤلّف من سيّارات مجهّزة بأحدث تقنيّات التشويش العالميّة، دوّى انفجار في منطقة جبليّة على بعد 500 متر من مسار موكب الحريري الذي أكمل طريقه إلى بيروت، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية اللبنانية، وعثرت على بقايا صاروخ ولكنها أبقت المعلومات طيّ الكتمان".

وبدوره، قال مكتب الحريري عبر "تويتر" إن المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة "إجمالا"، مشيرا إلى أن الحريري تبلغ من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه وبما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعا لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة".