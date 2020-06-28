  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحدث: انفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكب الحريري.. ومكتبه الإعلامي يوضح

الأحد 28 يونيو 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحدث: انفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكب الحريري.. ومكتبه الإعلامي يوضح


بيروت/وكالات/

أفادت مصادر قناة "العربية الحدث" عن "انفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبقاع".

وأوضحت، انه "أثناء عودة موكب الحريري المؤلّف من سيّارات مجهّزة بأحدث تقنيّات التشويش العالميّة، دوّى انفجار في منطقة جبليّة على بعد 500 متر من مسار موكب الحريري الذي أكمل طريقه إلى بيروت، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية اللبنانية، وعثرت على بقايا صاروخ ولكنها أبقت المعلومات طيّ الكتمان".

وبدوره، قال مكتب الحريري عبر "تويتر" إن المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة "إجمالا"، مشيرا إلى أن الحريري تبلغ من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه وبما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعا لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة".

#سعد الحريري #انفجار #موكب الحريري #بيروت #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

السلطة تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

أبو عودة: صناع أوسلو "جهلة" وهم مسؤولون عن تدهور القضية ويجب محاكمتهم

للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!

الشخرة يؤكد : مقبلون على كارثة واصبحنا في مقدمة الدول التي يجتاحها كورونا

بالصور: تفاصيل جديدة عن الانفجار الغامض في إيران

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

تفاصيل الاجتماع بين حركتي حماس والجبهة الشعبية في غزة

الأخبار الرئيسية

تسجيل 136 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل ونابلس والقدس يرفع حصيلة اليوم لـ 195

خلافات عميقة داخل اروقة البيت الابيض.. وتوقعات بتأجيل الضم لأسابيع أو أشهر قادمة..!

14

وزيرة الصحة : قد نبدأ باستخدام "ديكساميثازون" لعلاج مرضى كورونا في فلسطين..

إسرائيل و”فزاعة الأبرتهايد”: لهذا.. لن نسمح للفلسطينيين سوى بـ”سيادة محدودة”.. !

جنرال اسرائيلي : الاموال القطرية مقابل سكوت حماس عن الضم ومنع الهجمات من غزة