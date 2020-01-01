لقاءات "الفرصة الأخيرة" تجمع نتنياهو وغانتس بفريدمان وبيركوفيتش غدًا

القدس المحتلة / سما /

تشهد إسرائيل يوم غد الإثنين، ما يمكن أن يطلق عليها لقاءات "الفرصة الأخيرة" لمحاولة التوصل لاتفاق إسرائيلي - أميركي، بشأن آلية تنفيذ "خطة الضم" من عدمه.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، سيلتقيان مجددًا يوم غد مع ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل والذي عاد إلى المنطقة يوم الجمعة.

وسيلتقي نتنياهو بشكل منفصل في وقت لاحق من يوم غد، آفي بيركوفيتش، المبعوث الأميركي الجديد في أول زيارة رسمية له لإسرائيل منذ أن أصبح بديلًا للمبعوث السابق جيسون غرينبلات.

وستركز اللقاءات على نوايا إسرائيل بشأن تنفيذ خطة الضم، وسط حديث عن محاولات أميركية لتقريب وجهات النظر بين نتنياهو وغانتس لتنفيذ خطة ضمن توافق إسرائيلي.

ويدور الحديث عن سيناريو آخر يتعلق فيما يبدو بالموقف الأميركي النهائي من قضية الضم، والذي قد يتمثل في إمكانية طلب الولايات المتحدة تأجيل هذه الخطوة حاليًا، أو أن تكون رمزية فقط.