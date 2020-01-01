الأردن يدين قرار الاحتلال بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس بحائط البراق

عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية الأردنية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بحائط البراق.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز: إن المملكة ترفض كافة الاجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة، ومنها هذا المشروع الذي يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وأكد الفايز أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام ١٩٦٧ وتنطبق عليها أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها.

وأوضح أن المملكة ستتحرك بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في منظمة اليونسكو لمواجهة هذه الخطوة.