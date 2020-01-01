خلافات عميقة داخل اروقة البيت الابيض.. وتوقعات بتأجيل الضم لأسابيع أو أشهر قادمة..!

القدس المحتلة / سما /

أكدت "القناة 20" العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية رفيعة وقريبة من الولايات المتحدة أن هناك خلافات عميقة في الرأي بين مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والسفير الامريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان وأنه من المتوقع تأجيل الضم لأسابيع أو أشهر قادمة.

وذكرت القناة أن كوشنير طلب التأجيل خشية أن يقوم الفلسطينيون بإعلان دولة ونيل اعتراف دولي، بينما يضغط فريدمان على نتنياهو بجنون لتنفيذ فوري للضم.

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وفي وقت سابق، رجح وزير الاستخبارات الاسرائيلي ايلى كوهين ان يتم تنفيذ خطة فرض السيادة على أجزاء من الضفة وغور الاردن خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.

وقال الوزير كوهين للإذاعة الإسرائيلية ان فرصة تاريخية أصبحت مواتية امام دولة إسرائيل لدفع هذه الخطة قدما حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.