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الزراعة بغزة تكشف تفاصيل استعداداتها لموسم الأضاحي في القطاع

الأحد 28 يونيو 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة تكشف تفاصيل استعداداتها لموسم الأضاحي في القطاع


غزة / سما /

أكدت وزارة الزراعة، أن موسم الأضاحي في غزة، يسير بشكل طبيعي، وفق ما هو مخطط له، مشيرة إلى أنها تراقب كل ما يدخل القطاع من المواشي، واللحوم، مؤكدةً استعدادها لموسم الأضاحي وفق إجراءات مشددة، للحد من تفشي جائحة (كورونا).

وقال م. أدهم البسيوني، المتحدث الإعلامي باسم الوزارة: إن وزارة الزراعة، بدأت استعداداتها منذ أسابيع للتجهيز لموسم الأضاحي، وأن العمل جار على توفير الكميات اللازمة للاستهلاك في القطاع، دون أي مشاكل تذكر، متوقعاً أن يصل الاحتياج للأضاحي هذا الموسم إلى 12 ألفاً من العجول والأبقار و30 ألفاً من الأغنام والماعز، وأن هذه النسبة، يتحكم بها سواء بالزيادة أو النقصان، الوضع الاقتصادي العام. 

وأشار إلى أن الكميات المتوفرة حتى الآن 8 آلاف من الكمية المخصصة لعيد الأضحى، منبهاً إلى أن العجول، يتم استيرادها كلياً من الخارج، أما الأغنام، فيتم استيراد جزء منها، وجزء آخر يربى في داخل القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة، قامت بتشكيل لجنة فنية مختصة بإدارة الوزارة، مهمتها القيام بجولات على كل المسالخ والمذابح في القطاع من أجل فحص الاستعدادات، وتهيئة المسالخ في حال وجود أي إشكاليات ومعالجتها.

وحول أسعار الأضاحي في غزة، ذكر البسيوني أن ما يُحدد الأسعار هو نسبة الإقبال والعرض والطلب، وأن الوزارة لا تقوم بتحديد الأسعار.


 

#غزة #وزارة الزراعة #عيد الاضحى

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