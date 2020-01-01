  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينهم طبيب مقدسي ... أطباء من هداسا أنقذوا شابة مقدسية من بين فكي الموت

الأحد 28 يونيو 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم طبيب مقدسي ... أطباء من هداسا أنقذوا شابة مقدسية من بين فكي الموت


القدس المحتلة / سما /

 استيقظت عائلة المشعشع من حي بيت حنينا بالقدس في وقت مبكر صبيحة يوم الأحد 24 ايار، كانت العائلة تحتفل بعيد الفطر وانتهاء شهر رمضان الكريم، متشوقين لتناول وجبة الإفطار التقليدية من الشعيرية والتمر. .

فجأة، سمعت العائلة صوت ارتطام في غرفة ابنتهم دنيا، حيث وجدوا الفتاة البالغة من العمر (17 عامًا) على الارض فاقدة للوعي، وكان لون وجهها أزرق. لم يتمكن اشقائها، الذين تعلموا الإسعافات الأولية في المدرسة، من سماع دقاب القلب .

اتخذ السيد زياد والد الفتاة قراراً سريعًا، بنقل ابنته إلى مستشفى "هداسا العيسوية" بالسيارة الذي يبعد عن منزلهم مسافة ثلاثة أميال من انتظار سيارة إسعاف.

لم يكن هناك ازمة مرورية في الصباح الباكر، الامر الذي سمح لاشقائها باجراء عملية إسعافية طارئة بانعاش القلب والرئتين طوال الطريق إلى المستشفى. ومع ذلك، كانت لا تتنفس.

عمل عشرات الأطباء والممرضات في المستشفى لأكثر من نصف ساعة لاعادة الوعي للفتاة. واخيراً ، عادت دقات القلب تنبض بثبات.

قال مشعشع: "قاتل الأطباء العاملين في المستشفى مثل الأسود، لا أستطيع وصف مشاعرنا عندما عاد قلبها لينبض مرة أخرى. لقد أنقذوا ابنتي الغالية وأعادوها إلى الحياة ".

قاد الأطباء مؤمن العباسي وجيل داغان وعكيفا برين المعركة من أجل انقاذ دنيا.

يقول الطبيب داغان ، أخصائي أمراض القلب في مستشفى هداسا "بعدما استطعنا من انعاش الفتاة، أرسلناها لإجراء الفحوص اللازمة لمعرفة سبب ما حدث ، وبعد ذلك عملنا على تبريد الجسم للمساعدة لمنع حدوث تلف في الدماغ عن طريق تقليل نشاط الدماغ ومنحه وقتًا للشفاء".

استيقظت دنيا بعد مرور يوم واحد، وبعد يومين كانت قادرة على التنفس بدون مساعدة والتواصل مع والديها واشقائها. أثناء عملية الشفاء قام الاطباء بتركيب مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة تحت الجلد (S-ICD) الذي عمل على الحماية من السكتة القلبية المفاجئة. الجهاز ينتج صدمة كهربائية لاستعادة معدل ضربات القلب الطبيعي. غادرت دنيا المستشفى بعد مرور عشرة ايام بدون اي أمراض في الجهاز العصبي.

لم تكن تعاني دنيا من اي أمراض بالقلب. كانت تمارس الرياضة بانتظام وتمارس كرة القدم .

وقال الطبيب داغان: "لانها رياضية فان ذلك ساهم في شفائها بشكل اسرع، واشاد بقدرة عائلة دنيا واشقائها على القيام بالاسعافات الاولية الذي منع حدوث تلف في الدماغ.

وقال والد دنيا "عندما نرى ابنتنا تسير على قدميها، نعلم أن السبب وراء ذلك بعد قدرة الله، المعاملة المهنية التي حصلت عليها في المستشفى".

#اطباء #انقاذ حياة

الأكثر قراءة اليوم

السلطة تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

أبو عودة: صناع أوسلو "جهلة" وهم مسؤولون عن تدهور القضية ويجب محاكمتهم

اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في غزة.. اليك تفاصيله

للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!

الشخرة يؤكد : مقبلون على كارثة واصبحنا في مقدمة الدول التي يجتاحها كورونا

الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

الأخبار الرئيسية

جنرال اسرائيلي : الاموال القطرية مقابل سكوت حماس عن الضم ومنع الهجمات من غزة

غانتس يأمر بتسريع البحث عن جثث الشهداء لاستخدامها كورقة مساومة في مفاوضات التبادل

وزير استخبارات الاحتلال: فرصة تاريخية أمام اسرائيل.. والضم سينفذ خلال عدة أسابيع

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

الكيلة: الحالة الوبائية في الخليل خطرة وتعليق كافة الجراحات ووقف العيادات الخارجية