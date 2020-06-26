  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد: ممثل لبناني شهير يأكل من حاوية القمامة..!

الأحد 28 يونيو 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ممثل لبناني شهير يأكل من حاوية القمامة..!


بيروت/وكالات/

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل اللبناني، ميشال أبو سليمان، ظهر فيه وهو يأكل من القمامة، تجسيدا للأوضاع السائدة في لبنان.

ونشر أبو سليمان هذا المقطع عبر صفحته على الفيسبوك انتقادا للوضع الذي تمر به البلاد حاليا.

وتوجه أبو سليمان إلى المواطنين قائلا: "هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم، يجب أن نتعود على الأكمل من القمامة، فاذا لم ننزل الى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل جميعنا من القمامة بعد 8 أشهر".



1

وأثار الفيديوالذي نشره الممثل اللبناني ومقدم البرامج موجة كبيرة من التضامن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التعبير عن التذمر من الوضع الحالي الذي يعيشه المواطن اللبناني بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.

#ممثل لبناني #ميشال أبو سليمان #قمامة #لبنان #ممثل لبناني شهير يأكل من حاوية القمامة

الأكثر قراءة اليوم

السلطة تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

أبو عودة: صناع أوسلو "جهلة" وهم مسؤولون عن تدهور القضية ويجب محاكمتهم

اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في غزة.. اليك تفاصيله

للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!

الشخرة يؤكد : مقبلون على كارثة واصبحنا في مقدمة الدول التي يجتاحها كورونا

الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

الأخبار الرئيسية

جنرال اسرائيلي : الاموال القطرية مقابل سكوت حماس عن الضم ومنع الهجمات من غزة

غانتس يأمر بتسريع البحث عن جثث الشهداء لاستخدامها كورقة مساومة في مفاوضات التبادل

وزير استخبارات الاحتلال: فرصة تاريخية أمام اسرائيل.. والضم سينفذ خلال عدة أسابيع

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

الكيلة: الحالة الوبائية في الخليل خطرة وتعليق كافة الجراحات ووقف العيادات الخارجية