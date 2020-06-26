شاهد: ممثل لبناني شهير يأكل من حاوية القمامة..!

بيروت/وكالات/

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل اللبناني، ميشال أبو سليمان، ظهر فيه وهو يأكل من القمامة، تجسيدا للأوضاع السائدة في لبنان.

ونشر أبو سليمان هذا المقطع عبر صفحته على الفيسبوك انتقادا للوضع الذي تمر به البلاد حاليا.

وتوجه أبو سليمان إلى المواطنين قائلا: "هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم، يجب أن نتعود على الأكمل من القمامة، فاذا لم ننزل الى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل جميعنا من القمامة بعد 8 أشهر".







وأثار الفيديوالذي نشره الممثل اللبناني ومقدم البرامج موجة كبيرة من التضامن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التعبير عن التذمر من الوضع الحالي الذي يعيشه المواطن اللبناني بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.