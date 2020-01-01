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غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا...

الأحد 28 يونيو 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا...


غزة / سما/

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة عدم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كرورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء المختبر المركزي فيها فحصا لـ23 عينة مشتبه بها من مراكز الحجر الصحي وكانت نتائجها جميعا سلبية.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ12556 عينة منها 12848 عينة سلبية و72 عينة ايجابية توفيت حالة واحدة منها فقط.

وأشارت الى ان 14 حالة نشطة ما زالت تحت العناية السريرية في مشفى العزل بينما تم نقل 27 حالة تماثلت للشفاء الى مراكز الحجر لاستكمال مدة الحجر وتم عمل خروج ل 30 حالة.

وأكدت انها تتابع الحال الصحية لـ252 مواطنا موزعين على خمسة مراكز للحجر هي فندق بلو بيتش وعمارة سعد ومشفى الصداقة التركي اضافة الى مشفي الشفاء ومشفى ناصر.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا #الحجر الصحي

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