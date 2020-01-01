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محافظ بيت لحم يحذر: معظم إصابات كورونا وعددهم 90 نتيجة المشاركة بالمناسبات الاجتماعية

الأحد 28 يونيو 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يحذر: معظم إصابات كورونا وعددهم 90 نتيجة المشاركة بالمناسبات الاجتماعية


بيت لحم / سما /

حذر محافظ بيت لحم كامل حميد، من العدد المتصاعد بالإصابة بفيروس (كورونا) قائلاً: "إن العدد وصل في المحافظة خلال أسبوعين إلى 90 إصابة، معظمها نتيجة المشاركة في المناسبات الاجتماعية من أعراس وبيوت عزاء وغيرها".

وقال حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد: إنه ونتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، سيتم إغلاق محافظة بيت لحم، ابتداء من صباح يوم غد الاثنين، ولمدة يومين ومنع الدخول والخروج منها واليها، ونشر الحواجز الأمنية الداخلية، تطبيقاً لقرار الحكومة.

وأضاف حميد، أنه ونتيجة تزايد الإصابات بفيروس (كورونا) سيتم خلال اليومين، تقييم الوضع الوبائي، وتحديد ما إذا كان يحتاج لمدة إغلاق إضافية.

 

#محافظ بيت لحم #كورونا

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