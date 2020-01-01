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تصعيد خطير: قطر تشن هجوما حادا على السعودية

الأحد 28 يونيو 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد خطير: قطر تشن هجوما حادا على السعودية


الدوحة /سما/

قال مكتب الاتصال الحكومي القطري إن ما جاء في تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تضمن ادعاءات زائفة ومضللة حول الحكم منظمة التجارة العالمية في قضية قناة "بي إن سبورتس".

وقال المكتب في بيان، إن قطر تؤكد أن البيان الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية، يوم الثلاثاء الماضي، يتضمن سلسلة من الادعاءات غير الصحيحة حول نتائج الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد المكتب أن "هذه الادعاءات المزيفة جزءاً من حملة سعودية ممنهجة تسعى إلى الترويج لمعلوماتٍ مضللة وتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية".

وأوضح البيان أن الحكم لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية، توصل إلى أن السعودية فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما خلص تقرير لجنة فض النزاع إلى أن "تذرع المملكة العربية السعودية باستثناء الأمن القومي لا يُبرر مخالفتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنيّة بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة".

وقال مكتب الاتصال القطري إن "اللجنة استنتجت في تقريرها أنّ تقاعُس السعودية عن اتخاذ إجراءاتٍ جنائيّة ضدّ بي آوت كيو لا يستَوفي الحدّ الأدنى من المصداقية فيما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها".

RT

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