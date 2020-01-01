بالصور: تفاصيل جديدة عن الانفجار الغامض في إيران

يشير المشهد الذي كسر هدوء عطلة نهاية الأسبوع في جبال البرز، في منطقة مخفية في مواقع إنتاج الصواريخ الباليستية، إلى أن الغرب فقدوا صبرهم من إيران، ويعتقد الخبراء أن الهجوم السيبراني قصد منه إيقاف العَدْو الإيراني نحو امتلاك قنبلة نووية.
تجاوز الإيرانيون بعض الخطوط الحمراء وقرر شخص ما أنهم بحاجة إلى الردع والكبح. وقع الانفجار الشديد الذي هز طهران ليلة الخميس /الجمعة، مما تسبب في حالة من الذعر، في جبال البرز شرقي المدينة، وهي منطقة يعتقد الخبراء أنها تحتوي على أنفاق تحت الأرض ومواقع تصنيع الصواريخ. هذا تثبته صور الأقمار الصناعية التي كشفت عنها وكالة أسوشيتد برس.
في العام الماضي، على الرغم من العقوبات الأمريكية، وأزمة كورونا، والأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، والتضخم الجنوني في العملة الإيرانية، والقضاء على قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وضعف النفوذ السياسي الإيراني في العراق - تضغط الإيرانيون على الدواسة في ثلاث مجالات مثيرة للقلق: التطوير الذاتي للصواريخ البالستية، وتطوير الغواصات النووية، وزيادة تخصيب اليورانيوم بينما يرفضون الإشراف على المنشآت النووية.
لا عجب أن شخصًا ما، ربما في الغرب، قرر إيقاف هذا العَدْو الإيراني نحو الأسلحة غير التقليدية. إذا كانت الأخبار التي تم نشرها على IP صحيحة، وكان انفجار (Fortin) الذي وقع في نهاية الأسبوع يتعلق بإنتاج الصواريخ الباليستية، فقد كان هجومًا واضحًا تقريبًا بواسطة الأسلحة السيبرانية، (Kerry Cyber).
من الناحية النظرية، من الممكن إرسال طائرات الشبح، على سبيل المثال، لتدمير هذه المرافق. ومع ذلك، كانت التقارير الواردة في مثل هذه الحالة من مكان الحادث مختلفة تمامًا. لأنه، في النهاية، عندما يتم إطلاق قنابل مراوغة، من الصعب إخفاءها.
ومع ذلك، لا يزال الهجوم السيبراني سريًا. وهو ما يسمح للإيرانيين بقول الحقيقة فيما يتعلق بهم، لأن الأنظمة المحتوية على الغاز انفجرت هناك. لماذا انفجرت - هذا سؤال آخر. تمتلك الحرب السيبرانية قدرات للسيطرة على أنظمة التشغيل والسيطرة على منشأة لإنتاج وقود الصواريخ، والتي تتكون من الغازات والسوائل. يمكن للمهاجم الذكي رفع الضغوط داخل هذه المنشأة دون أن تتعرف أنظمة التحكم بالتغيير، وتفجيره والتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها. هل الأمريكيون قادرون على مثل هذا الهجوم؟ الجواب نعم. هل تعرف إسرائيل كيف تفعل ذلك؟ الجواب - نعم مربع. هل هذا ما حدث في فورتشن؟ ربما.
السر المفتوح هو أن إسرائيل وإيران تخوضان حربًا عبر الإنترنت منذ فترة. حاول الإيرانيون تسميم موارد المياه الإسرائيلية من خلال تغيير مستويات الكلور في الماء. تضرب إسرائيل، وفقًا للتقارير الأجنبية، جزئيًا ميناء بندر عباس البحري الكبير في الخليج الفارسي.
في أبريل 2020، أطلقت إيران القمر الصناعي العسكري "نور"، وهو دليل آخر على أن إيران لديها القدرة على إطلاق صواريخ باليستية على مدى يزيد على 2000 كيلومتر. وقد أزالت إيران بشكل أساسي أي قيود على مدى الصواريخ التي تنتجها. لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا أي دولة في الغرب يقبل هذه الحقيقة. بالنسبة لها إيران، في الواقع، تهدد بالصواريخ - بما في ذلك الصواريخ ذات الرأس النووي - أوروبا.
بالنسبة لإسرائيل، هذا تهديد وجودي. من هنا إلى محاولات تعطيل هذه الأنظمة - الطريق قصير. ليس من الواضح بعد ما إذا كان انفجار Fortin استباقيًا، أو نتيجة خلل. ولكن ليس هناك شك في أن هذا الانفجار يعيق ويشوش ويعطل تطوير الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى.
فيما يتعلق بإسرائيل، انتهكت إيران جميع التزاماتها في الاتفاقية النووية. اليوم، وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحتفظ إيران بكمية 1500 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 في المائة، مما يسمح لها باختراق نحو قنبلة نووية في غضون أربعة أشهر.