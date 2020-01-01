محافظ نابلس: ارتفاع عدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين

نابلس / سما /

قال محافظ نابلس إبراهيم رمضان اليوم الأحد إن ارتفاع الاصابات على هذا النحو في المحافظة سببه عدم التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي من ارتداء الكمامة والقفازات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف بأنه في نابلس هناك خمس بؤر للفيروس وهي (دير الحطب، وسالم، ومخيم بلاطة، والمدينة، وعصيرة الشمالية)، ومؤكداً على أنه لا يريد استخدام القوة مع المواطنين لأنها غير ملائمة في الظروف الحالية.

وبالحديث عن مخيم بلاطة وضح رمضان "بأن هذا المخيم فيه اكتظاظ هائل، وعدد سكان كبير بالمقارنة مع المساحة ولهذا قمت بعقد اجتماع مع مؤسسات وفعاليات المخيم، وناشد مؤسسات المخيم والحركة الوطنية فيه بضرورة تناسي خلافاتها وأن تتحد في مواجهة هذا الفيروس لحماية مواطني المخيم".