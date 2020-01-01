  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ نابلس: ارتفاع عدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين

الأحد 28 يونيو 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس: ارتفاع عدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين


نابلس / سما /

قال محافظ نابلس إبراهيم رمضان اليوم الأحد إن ارتفاع الاصابات على هذا النحو في المحافظة سببه عدم التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي من ارتداء الكمامة والقفازات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف بأنه في نابلس هناك خمس بؤر للفيروس وهي (دير الحطب، وسالم، ومخيم بلاطة، والمدينة، وعصيرة الشمالية)، ومؤكداً على أنه لا يريد استخدام القوة مع المواطنين لأنها غير ملائمة في الظروف الحالية.

وبالحديث عن مخيم بلاطة وضح رمضان "بأن هذا المخيم فيه اكتظاظ هائل، وعدد سكان كبير بالمقارنة مع المساحة ولهذا قمت بعقد اجتماع مع مؤسسات وفعاليات المخيم، وناشد مؤسسات المخيم والحركة الوطنية فيه بضرورة تناسي خلافاتها وأن تتحد في مواجهة هذا الفيروس لحماية مواطني المخيم".

#محافظ نابلس #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

السلطة تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في غزة.. اليك تفاصيله

للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!

الشخرة يؤكد : مقبلون على كارثة واصبحنا في مقدمة الدول التي يجتاحها كورونا

اشتية يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا: اغلاق كامل للمناطق المصابة وتفعيل لجان الطوارئ

الأمم المتحدة "مصدومة ومُنزعجة" بسبب فيديو ممارسة الجنس في إحدى سياراتها بإسرائيل

الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا

الأخبار الرئيسية

غانتس يأمر بتسريع البحث عن جثث الشهداء لاستخدامها كورقة مساومة في مفاوضات التبادل

وزير استخبارات الاحتلال: فرصة تاريخية أمام اسرائيل.. والضم سينفذ خلال عدة أسابيع

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

الكيلة: الحالة الوبائية في الخليل خطرة وتعليق كافة الجراحات ووقف العيادات الخارجية

أبو عودة: صناع أوسلو "جهلة" وهم مسؤولون عن تدهور القضية ويجب محاكمتهم