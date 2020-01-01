الخارجية تعلن عن موعد السفر للراغبين بالتوجه إلى الإمارات..

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين لجميع المواطنين الذين سجلوا لديها، والراغبين في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موعد السفر المخصص.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إنه بالشراكة مع جهاز المخابرات العامة، وبمتابعة وجهود كبيرة بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مع الأشقاء في الأردن، وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، ولجنة إدارة الأزمات، وسفير المملكة لدى دولة فلسطين، حصلت على الموافقات اللازمة لسفرهم، ووفقا لذلك عليهم التواجد في الاستراحة بمدينة أريحا غد الاثنين الساعة 12 ظهرا كحد أقصى، للاتوجه إلى معبر الكرامة.