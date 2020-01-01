  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية تغلق 6 صالات للأفراح وتلقي القبض على أصحابها في جنين

الأحد 28 يونيو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية تغلق 6 صالات للأفراح وتلقي القبض على أصحابها في جنين


جنين / سما /

أغلقت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية ،أليوم، 6 صالات للأفراح وألقت القبض على أصحابها في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبتوجيهات من العميد عزام جباره مدير شرطة محافظة جنين وبمتابعه الشرطة لقرارات القيادة السياسية حول عدم التجمهر واقامه الأعراس وبيوت العزاء فقد تحركت الشرطة وبمسانده الأجهزة الأمنية للتاكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وتخلل ذلك إغلاق (6) صالات للأفراح وإلقاء القبض على أصحابها لعدم التزامهم بحالة الطوارئ المعلن عنها ، كما تم إلقاء القبض على شقيق عريس في إحدى القاعات وآخر عم عريس في قاعة أخرى وتم إنهاء عرسين اخرين وتفريق الحضور حفاظاً على سلامتهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.

#الشرطة #اغلاق #صالات الافراح #جنين #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

السلطة تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في غزة.. اليك تفاصيله

للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!

الشخرة يؤكد : مقبلون على كارثة واصبحنا في مقدمة الدول التي يجتاحها كورونا

اشتية يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا: اغلاق كامل للمناطق المصابة وتفعيل لجان الطوارئ

الأمم المتحدة "مصدومة ومُنزعجة" بسبب فيديو ممارسة الجنس في إحدى سياراتها بإسرائيل

الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا

الأخبار الرئيسية

غانتس يأمر بتسريع البحث عن جثث الشهداء لاستخدامها كورقة مساومة في مفاوضات التبادل

وزير استخبارات الاحتلال: فرصة تاريخية أمام اسرائيل.. والضم سينفذ خلال عدة أسابيع

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

الكيلة: الحالة الوبائية في الخليل خطرة وتعليق كافة الجراحات ووقف العيادات الخارجية

أبو عودة: صناع أوسلو "جهلة" وهم مسؤولون عن تدهور القضية ويجب محاكمتهم