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معقم اليدين يتسبب بوفاة 3 اشخاص

الأحد 28 يونيو 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
معقم اليدين يتسبب بوفاة 3 اشخاص


وكالات / سما /

لقي 3 أشخاص حتفهم، بينما أصيب رابع بالعمى، بعد تناولهم لسائل معقم لليدين، في ولاية نيو ميكسيكو بالولايات المتحدة.

وقالت هيئة الصحة في نيو ميكسيكو في بيان رسمي، إن 7 أشخاص تناولوا سائلا معقما لليدين، نتج عنها وفاة 3 أشخاص، وإصابة آخر بالعمى، ودخول 3 آخرين للعناية المركزة.

وسجلت الحالات في هيئة مراقبة التسمم بالولاية، في مايو الماضي، وارتبطت بالإدمان على الكحول، وفقا للمسؤولين.

ويستخدم البعض معقم اليدين للحصول على تأثير المشروبات الكحولية، بسبب امتلاك المعقمات على نسبة من الكحول والميثانول.

#وفاة #معقم اليدين

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