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الموت يفجع فنانا مصريا كوميديا بسبب كورونا

الأحد 28 يونيو 2020 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع فنانا مصريا كوميديا بسبب كورونا


وكالات / سما /

أفجع الموت فنانا مصريا كوميديا، بعد وفاة شقيقه بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار المنولوجست محمود عزب إلى أن شقيقه حمدي شعر بإعياء شديد منذ 4 أيام فقط، ونقل إلى إحدى المستشفيات قضى منهم يومين داخل غرفة العناية المركزة حتى وافته المنية اليوم، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف أنه سيتم تشييع الجثمان من مدينة السنطة بمحافظة الغربية ودفنه بمقابر الأسرة هناك.

وحقق المنولوجست محمود عزب شهرة كبيرة في الوطن العربي خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، سواء بفقراته الكوميدية الساخرة داخل حفلات الزفاف أو ببرامجه التلفزيونية التي استعرض فيها مهارته في تقليد العديد من مشاهير الفن والإعلام.

وكانت آخر مشاركة فنية لمحمود عزب من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد ومن إخراج أحمد الجندي.

وبلغت إجمالي الإصابات الوباء (كوفيد 19) في مصر، 62755 حالة، بعد تسجيل 1625 إصابة جديدة اليوم، فيما بلغت الوفيات 2620 حالة بعد وفاة 87 حالة اليوم.

#محمود عزب

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