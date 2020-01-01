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مسن ألماني يقتل زوجته في الفلبين

الأحد 28 يونيو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسن ألماني يقتل زوجته في الفلبين


وكالات / سما /

ألقت السلطات الفلبينية القبض على مواطن ألماني يعتقد أنه يعاني من مرض عقلي، وذلك بتهمة قتل زوجته الفلبينية، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

وتم اعتقال المشتبه به (75 عاما) يوم الجمعة بينما كان يحاول الفرار من منزلهما في جزيرة صغيرة قبالة بلدة باجبيلاو في إقليم كويزون على بعد 103 كيلومترات جنوب شرق مانيلا، وفقا لما قاله مدير الشرطة الإقليمي أودي مادريو.

وقال تقرير للشرطة إنه تم العثور على جثة الزوجة (75 عاما) المتحللة مغطاة ببطانية خارج المنزل من جانب شقيقتها التي ذهبت إلى منزل الزوجين بعد أن فشلت في الوصول إليها عبر الهاتف.

وأضاف التقرير أن الضحية اتصلت بشقيقتها قبل يومين وأخبرتها أنها وزوجها يتشاجران وأنه هددها بالقتل.

وتوفيت الزوجة متأثرة بعدة طعنات وضربة فى الرأس، وفقا لتحقيق أولي. وقال مادريديو إن المشتبه به حاول الفرار بقارب، لكن حراس القرية قبضوا عليه.

وأضاف أن المواطن الألماني يبدو أنه يعاني من مرض عقلي، وتم القبض عليه عاريا.

وتعد السلطات لتوجيه تهم جنائية ضد المشتبه به، الذي كان يعيش مع زوجته في الجزيرة التي تبلغ مساحتها نصف هكتار على مدى العقود الثلاثة الماضية.

#الفلبين #المانيا

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