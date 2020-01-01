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إلهام شاهين تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس الأسد

الأحد 28 يونيو 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلهام شاهين تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس الأسد


القاهرة /وكالات/

كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، عن تفاصيل زيارتها لسوريا برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في عيد الفنانين ولقائها بالعديد من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد لمدة ساعة.

وقالت شاهين ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، إن الاستقبال كان رائعا، وإنها التقت خلال الرحلة العديد من المسؤولين في سوريا وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد لمدة ساعة، وقص لها ما يحدث في سوريا، لا سيما على الحدود مع تركيا، وما تشهده من اختطاف الشباب السوري دون الخامسة والعشرين عاما لاستخدامهم كقطع غيار.

وأكدت الفنانة أن تركيا باتت أكبر مكان لتجارة الأعضاء البشرية في العالم، مشيرة إلى أن هذا شيء موجع لا يصدق.

وأردفت أن الرئيس بشار الأسد تحدث عن مواقف مصر مع سوريا ووحدة الشعبين الملتصقين منذ الوحدة بين البلدين في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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