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الحبس 3 سنوات لسما المصري

الأحد 28 يونيو 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحبس 3 سنوات لسما المصري


القاهرة /وكالات/

​قضت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، بمعاقبة الراقصة، سما المصري، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد طالب بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك عددا كبيرا من الشكاوى ضدها، لنشرها تلك الصور والمقاطع.

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