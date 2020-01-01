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بلدية غزة وشركة توزيع كهرباء يوقعان مذكرة تعاون برعاية وزارة الحكم المحلي

الأحد 28 يونيو 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

وقعت بلدية غزة وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة مذكرة تعاون وتفاهم لتبادل نظم المعلومات الجغرافية.

وحضر التوقيع كلاً من وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، و رئيس بلدية_غزة د. يحيى السراج ،ورئيس هيئة المديرين في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة م. سمير مطير.

واوضح م. إبراهيم رضوان وكيل وزارة الحكم المحلي ان الهدف من المذكرة هو التنسيق المشترك بين الهيئات المحلية ومؤسسات لتحقيق المصلحة العامة.

وأكد رئيس البلدية أن هذه المذكرة جاءت ثمرة جهود متواصلة لعدة أشهر بين الأطراف كافة، في سبيل الوصول إلى آلية تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، والارتقاء بمدينة غزة.

#بلدية غزة #شركة توزيع كهرباء

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