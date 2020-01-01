الخدمات الطبية بالتعاون مع بنك الدم تنظم حملة للتبرع بالدم في مقر أنصار

غزة / سما /

نظمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم في مقر أنصار غرب مدينة غزة، وذلك بالتنسيق مع جمعية بنك الدم المركزي.

وحضر الحملة مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد صالح، ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام مقدم صيدلي علاء الهبيل وعدد من مساعدي المدير العام ومدراء الإدارات وأكد العميد صالح في كلمة له، أن هذه الحملة تأتي في إطار دعم المواطنين، من خلال توفير وحدات الدم اللازمة خلال الطوارئ.

وشكر صالح المنظمين والمتبرعين في هذه الحملة، مشيدًا بتضحية وعطاء الشعب الفلسطيني في كافة المجالات.

بدوره، ثمن المقدم الهبيل دور المشاركين في هذه الحملة والقائمين عليها، موضحًا أن الحملة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها إدارة العلاقات العامة والإعلام وذلك خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.