  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اعتبر ما نُشر حول اتصالات روسيا مع طالبان بأنه “صدمة مرعبة”

​بايدن يهاجم ترامب بشده ويتهمه بخيانة الجيش الأمريكي

الأحد 28 يونيو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
​بايدن يهاجم ترامب بشده ويتهمه بخيانة الجيش الأمريكي


واشنطن / وكالات /

 قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إنه إذا ثبُت صحة مقال “نيويورك تايمز” حول الاتصالات الروسية بـ”طالبان” فإن الرئيس دونالد ترامب قد خان الجيش الأمريكي.

وقال بايدن في تصريح خلال مؤتمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لدول أمريكا اللاتينية، وبثته قناة “PBS”: “أعتبر ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية صدمة مرعبة. إذا انطلقنا من أن ما نشرته نيويورك تايمز صحيحا، والذي تحدثت فيه أن الاستخبارات الأمريكية قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الاستخبارات الروسية …. عرضت على جماعات متطرفة مكافآت لقتل العسكريين الأمريكيين، وإذا كان ترامب على علم بهذه المعلومات منذ شهور… فذلك لا يمكن أن يتصوره العقل، إنها خيانة لأقدس خدمة يقوم بها جيشنا”.
وزعمت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن “الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافآت للمسلحين المرتبطين بطالبان، مقابل تنفيذ هجمات على الجنود الأمريكيين في أفغانستان”.
وقد نفى البيت الأبيض مزاعم صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الرئيس دونالد ترامب كان قد أُبلغ بهذه

الأكثر قراءة اليوم

السلطة تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في غزة.. اليك تفاصيله

للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!

اشتية يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا: اغلاق كامل للمناطق المصابة وتفعيل لجان الطوارئ

الأمم المتحدة "مصدومة ومُنزعجة" بسبب فيديو ممارسة الجنس في إحدى سياراتها بإسرائيل

الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا

تفاصيل الاجتماع بين حركتي حماس والجبهة الشعبية في غزة

الأخبار الرئيسية

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

الكيلة: الحالة الوبائية في الخليل خطرة وتعليق كافة الجراحات ووقف العيادات الخارجية

أبو عودة: صناع أوسلو "جهلة" وهم مسؤولون عن تدهور القضية ويجب محاكمتهم

وزيرة الصحة : تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشخرة يؤكد : مقبلون على كارثة واصبحنا في مقدمة الدول التي يجتاحها كورونا