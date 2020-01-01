الاحتلال يقتحم بيت إكسا ويشرع بعمليات تجريف

غزة / سما/

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وشرعت بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قطعة أرض تعود لعائلة حمايل، ترافقها جرافة عسكرية، وشرعت في تجريف قطعة أرض قرب منازل المواطنين.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، وشرعت في أعمال التجريف، تزامنا مع نصب خيمة في المكان.

واعتلى عدد من جنود الاحتلال أسطح منازل المواطنين المحيطة، بالتزامن مع انتشار مكثف في الحي المستهدف في القرية.

يشار إلى أن قرية بيت إكسا يقطنها قرابة ألفي مواطن، وهي محاصرة من جدار الفصل والتوسع العنصري، والمستوطنات من مختلف الاتجاهات.