غنام: لا إغلاق لرام الله والبيرة والحواجز للتأكد من شروط السلامة

رام الله /سما/

أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الأحد، أنه لا نية لإغلاق المحافظة، أما الحواجز الأمنية التي أعيد نشرها على مداخل المحافظة فهي للتأكد من التقيد بشروط السلامة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت "هناك إشاعات حول إغلاق المحافظة، لكن هذا غير صحيح وغير وارد، الحاجز فقط للتأكد من الالتزام بشروط السلامة العامة وضبط دخول أخوتنا من أرضي الـ48".

وأشارت غنام إلى تشديد الإجراءات في البؤر التي يتفشى فيها الوباء، منعا لانتقالها إلى مناطق أخرى.

وحتى صباح اليوم، سجلت في المحافظة 20 إصابة بالفيروس.

وقالت غنام "عقدت لجنة الطوارئ العليا برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية اجتماعا، أمس السبت، واتخذت جملة من القرارات والتوجيهات للجهات التنفيذية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، نأمل ألا تذهب الأمور أبعد من ذلك، فنحن لسنا بحاجة الى إغلاقات".

وترأست غنام، اليوم الأحد، اجتماعا للجنة الطوارئ في المحافظة، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، والأجهزة الأمنية، وقوى وطنية، ومؤسسات مجتمع مدني، "لضمان تنفيذ الإجراءات خصوصا خارج المدينتين".

وأهابت بالمواطنين التقيد بإجراءات السلامة وتعليمات وزارة الصحة، "فالإجراءات والقوانين هي لضمان سلامة الجميع، وليس من باب المناكفة".

وأضافت: "لا أحد يريد مخالفة أي مواطن، لكن من غير المقبول أن يحتفظ المواطن بالكمامة في جيبه أو حقيبته لأغراض إبرازها عند المساءلة تجنبا للمخالفة".

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، قائمة بالمخالفات الخاصة بإجراءات السلامة الاحترازية، وما يقابلها من غرامات مالية.