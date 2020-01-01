الكيلة: تعليق كافة الجراحات المبرمجة ووقف العيادات الخارجية في الخليل

رام الله /سما/

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، إن الحالة الوبائية في محافظة الخليل خطرة.

وأضافت الكيلة في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الخليل جبرين البكري، أن 1174 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد سجلت في محافظة الخليل، وتوقعت وجود مئات الحالات غير المكتشفة.

وقررت وزيرة الصحة تعليق كافة الجراحات المبرمجة في المستشفيات، ووقف العيادات الخارجية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية.

ولفتت إلى استمرار برامج تطعيم الأطفال، وأنه سيتم علاج مرضى كورونا للحالات الصعبة والمتوسطة في مستشفى دورا الحكومي.

وأكدت الكيلة أنه تم اعتماد مركز كوفيد ١٩ في حلحول لفرز المصابين بالفيروس.