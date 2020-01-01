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الاحتلال يسلم مواطنا غرب سلفيت اخطارا بإخلاء أرضه

الأحد 28 يونيو 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت/سما/

سلمت سلطات الاحتلال مواطنا من قرية حارس غرب سلفيت، اخطارا بإخلاء أرضه المزروعة.

وقال الشيخ عمر سمارة رئيس مجلس قروي حارس ان سلطات الاحتلال قامت بوضع اخطار اخلاء للارض على الشيك،

وأضاف أن الارض والتي تقع غرب حارس بمحاذاة مستوطنة كريات نطافيم، تعود ملكيتها للمواطن حسن عودة سلطان، والتي تبلغ مساحتها 10 دونمات، ومنذ عشرة سنوات زرعها بعشرات أشجار التين والزيتون، ضمن اتفاقية مزارعية بينه وبين صاحب الارض،

وأضاف أن الاحتلال يستهدف قرية حارس بطريقة شرسة من اعمال التجريف واقتلاع لأشجار الزيتون والاخطارات، والتي كان آخرها اخطار اخلاء للارض بججة تغيير معالمها حسب ادعاءاتهم،
وأشار أن فترة الاعتراض لمدة شهر من تاريخ الاخطار.

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