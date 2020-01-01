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حماس: نريد عملا وحدويا لمواجهة الضم وغزة جاهزة لحماية المشروع الوطني

الأحد 28 يونيو 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نريد عملا وحدويا لمواجهة الضم وغزة جاهزة لحماية المشروع الوطني


غزة / سما/

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن المقاومة الشاملة وفي مقدمتها الكفاح المسلح هو واجب لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأضاف خلال مؤتمر الفصائل الفلسطينية "موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن :"يدنا طويلة كشعب، ومقاومتنا جاهزة لفعل كل ما يلزم لثني الاحتلال عن مخططاته الآثمة".

وأكد أن حماس تريد عمل وحدوي وطني لمواجهة خطة الضم وأن الوحدة الوطنية تحتاج الى فعل وايمان بالشراكة.

وأكد ان المراهنة على انشغال الإقليم والعالم مراهنة فاشلة، مؤكدا ان حماس تعتبر فلسطين من بحرها إلى نهرها أرضًا محتلة، وستقاوم الاحتلال حتى دحره.


وفيما يتعلق بالتطبيع اعتبر الحية ان الاحتلال يجب أن يُطارد لا أن يُستضاف وتفتح له العواصم للتطبيع.


وأضاف :" ان العالم فشل في نصرة الشعب الفلسطيني، وهو اليوم أمام اختبار جديد، إما أن يفشل أو ينصر شعبنا ,غزة جاهزة بكل مكوناتها لحماية المشروع الوطني".

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