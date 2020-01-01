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أبو ردينة: الخرائط الأميركية – الإسرائيلية وكل أشكال الضم مرفوضة

الأحد 28 يونيو 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: الخرائط الأميركية – الإسرائيلية وكل أشكال الضم مرفوضة


رام الله /سما/

 أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن الموقف الوطني، الذي اتخذته الأطر القيادية الفلسطينية كافة، واضح وثابت.

وقال أبو ردينة ردا على ما تتناقله بعض الوكالات نقلاً عن مصادر إسرائيلية حول وجود اتصالات فلسطينية – أمريكية، إن "الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم والخرائط الأميركية – الإسرائيلية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة أو جزئية".

وأضاف أن الحوار يجب أن يكون على أساس حل الدولتين لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى الأسس التي حددها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير الذي ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على أنه إذا أقدمت إسرائيل على الضم، فعليها تحمل المسؤولية الكاملة باعتبارها دولة احتلال.

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