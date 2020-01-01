فلسطين للدراسات: الاحتلال يمعن في التنكيل بالأسرى من خلال عدم إدخال الملابس اللازمة لهم

غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال يمعن في التنكيل والتضييق على الأسرى بالاستمرار في منع إدخال الملابس لهم، الامر الذي ادى الى نقص شديد في الملابس نتيجة وقف الزيارات منذ شهور، وعدم توفيرها من قبل إدارة السجون، وخاصة مع اعتقال أعداد جديدة من المواطنين .

الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أوضح أن الاحتلال استغل جائحه كورونا، في التضييق على الأسرى، بوقف برنامج زيارات الأسرى بشكل كامل في شهر مارس الماضي بحجة حماية الأسرى من فيروس كورونا، دون ان يتخذ اجراءات الحماية والوقاية الأخرى لمنع تسلل الفيروس إلى السجون.

وأضاف الأشقر أن الأسرى كانوا يحصلون على الملابس بالحد الادنى بما تسمح به ادارة السجون من خلال زيارات الاهل، التي تعتبر السبيل الوحيد لتوفير الملابس، حيث لا توفر لهم الإدارة أي نوع من الملابس سواء الصيفية او الشتوية، كما لا تسمح لهم بشرائها من الكنتين.

وقد أدى استمرار الاعتقالات في الشهور الأخيرة الى ارتفاع أعداد الأسرى الجدد والذين يفتقرون الى كافة الاحتياجات الشخصية التي تفي بمتطلبات حياتهم اليومية، وفي مقدمتها الملابس، و يضطروا إلى استخدام ملابس زملائهم القديمة.

وأشار الأشقر إلى أن الأسرى ومع دخول فصل الصيف يحتاجون الى ملابس خفيفة تناسب هذا الفصل والحر الشديد داخل السجون، وكذلك ملابس داخلية جديدة، وهم يستخدمون نفس الملابس منذ فترة طويلة نتيجة عدم دخول ملابس جديدة لهم مما يسبب لهم معاناة مستمرة .

وبين الأشقر أن هذه المعاناة تتضاعف في سجون بعينها أكثر من سجون أخرى نتيجة وجود كبيرة من الأسرى وعلى رأسها سجنى عوفر والنقب الصحراوي، والتي تزيد فيهما أعداد الأسرى عن ألف أسير في كل سجن، وكذلك سجن مجدو والذى ينقل اليه عدد من الأسرى الذين يعتقلوا حديثاً.

ونوه "الأشقر" إلى أن الأسرى في السجون خاضوا خلال الأيام الماضية عدة خطوات تصعيدية في أكثر من سجن احتجاجاً على تلكأ إدارة سجون الاحتلال في تلبية مطالبهم العادلة والانسانية ، بإعادة برنامج الزيارات كالسابق، وتوفير الملابس وخاصة للأسرى الجدد.

واعتبر الاشقر ان عدم استجابة الاحتلال لمطالب الأسرى العادلة هو لفرض مزيد من التنكيل والتضييق والقهر بحقهم، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية حيث لا زالوا يعيشون اجواء القلق والخوف من وصول فيروس كورونا الى السجون، مشيراً الى تجاوزات الاحتلال بحق الأسرى هى استهتار بالأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية التي تنص على توفير الحياة الكريمة للأسرى،

وطالب المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر بتفعيل دوره في تأمين زيارات ذوي الأسرى وإدخال الملابس الخاصة بهم، والضغط على الاحتلال لإنهاء كافة العقوبات المفروضة بحق الأسرى والتي تهدف لرفع رصيد معاناتهم ومعاناة ذويهم .