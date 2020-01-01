"تينسنت" تطلق منصة محاكاة جديدة للقيادة الذاتية

وكالات / سما /

أطلقت شركة "تينسنت" الصينية العملاقة للتكنولوجيا، TAD Sim 2.0، الجيل الجديد من منصتها لمحاكاة القيادة الذاتية، لتحسين تطوير واختبار كفاءة القيادة الذاتية.

وتم استخدام المحاكاة على نطاق واسع في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية وإدارة النقل الذكي في المناطق الحضرية. وتضم منصة تينسنت الجديدة، مدفوعة بكل من البيانات الحقيقية وتكنولوجيا الألعاب، تضم خريطة رقمية مدمجة على مستوى السنتيمتر، بالإضافة إلى بيئات ديناميكية وثابتة لاختبار القيادة الذاتي.

ومقارنة بالجيل السابق، فإن نظام TAD Sim 2.0 يملأ الفجوة بين بيانات اختبار الطريق والسيناريوهات الافتراضية. مع دقة أعلى في إعادة بناء السيناريو ثلاثي الأبعاد ومحاكاة المستشعر، ما يمكن المنصة من جعل المحاكاة أقرب إلى الواقع.

ويمكن إنشاء مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيئات وظروف الطقس وحتى ظروف حركة المرور القاسية من خلال الجمع بين بيانات اختبار الطريق والسيناريوهات الافتراضية لتلبية احتياجات اختبار القيادة المستقل في TAD Sim 2.0.

ووفقا لـ تينسنت، فإن النسخة السحابية من TAD Sim 2.0 قادرة على تشغيل أكثر من 10 ملايين كيلومتر في اليوم.