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جهاز لتحويل الحرارة إلى طاقة كهربائية نظيفة

الأحد 28 يونيو 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز لتحويل الحرارة إلى طاقة كهربائية نظيفة


وكالات / سما /

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة جهازا في حجم علبة الثقاب يمكنه تحويل الحرارة المهدرة في المنزل أو السيارة إلى مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث شاشانك بريا المتخصص في مجال الهندسة وعلوم المواد في جامعة بنسلفانيا قوله "يمكننا الاستفادة من مصادر الحرارة المهدرة حولنا، مثل أنابيب المياه الساخنة التي تمر في منازلنا، حيث أن معظم الحرارة الفائضة التي تنبعث من هذه الأنابيب تضيع في البيئة، ولكن الآن أصبح بمقدورنا احتجازها وتحويلها إلى طاقة كهربائية مفيدة".

ويقول الباحثون إن تقنيات تحويل الحرارة إلى طاقة كهربائية قائمة بالفعل ولكنها ليست فعالة في ظروف الحياة الطبيعية، ولكن الجهاز الجديد يستطيع بالفعل توليد الكهرباء من الحرارة بدرجة كفاءة لم تكن تتوافر من قبل إلا في ظروف المختبرات العلمية.

ويوضح فريق الدراسة فكرة الجهاز الجديد قائلين إنه عند وضعه بالقرب من مصادر الحرارة، فإن الإلكترونات داخله تتحرك من المكان الساخن إلى المكان البارد، مما يؤدي إلى توليد تيار كهربائي. ولا يحتوي الجهاز على أي أجزاء متحركة ولا ينتج أي تفاعلات كيميائية أو انبعاثات، وبالتالي ربما يكون مصدرا واعدا لتوليد الطاقة النظيفة.

ويرى الباحثون أيضا أنه من الممكن استخدام الجهاز كبديل لأجهزة تكييف الهواء الضارة بالبيئة، ويقولون إنه إذا ما تم توصيل الجهاز بالكهرباء، فإن درجة حرارته تنخفض، ومن الممكن أن يقوم بتكثيف الرطوبة وتحويلها إلى ثلج.

#الحرارة #الطاقة كهربائية

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