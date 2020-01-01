لاعبا غزة الرياضي ينفردان برقم مميز قبل نهائي الكأس

غزة / سما /

ضرب غزة الرياضي موعدا مع نظيره شباب رفح في نهائي كأس غزة, عقب انتصاره الثمين على نماء بركلات الترجيح (3-0), بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1), ضمن منافسات المربع الذهبي من المسابقة.

وأسهم صعود غزة الرياضي للنهائي, في تحقيق لاعبيه فرج جندية, وسليمان السكافي رقما مميزا, بالتواجد للمرة الثانية على التوالي في الموقعة الختامية مع فريقين مختلفين.

ولعب جندية والسكافي الموسم الماضي مع اتحاد الشجاعية, وساهما في وصول الفريق للنهائي, قبل الخسارة أمام خدمات رفح بركلات الترجيح (3-4), عقب التعادل في الوقت الأصلي (0-0).

وفي نسخة الموسم الحالي, ساهم الثنائي بشكل واضح في وصول "العميد" للنهائي, رغم هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.