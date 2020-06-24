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خدمات البريج ينتهي من تجديد أرضية صالة الراحل خلف العجلة

الأحد 28 يونيو 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات البريج ينتهي من تجديد أرضية صالة الراحل خلف العجلة


الوسطى / سما /

أنهى نادي خدمات البريج، أعمال الصيانة لتجديد أرضية صالة الراحل خلف العجلة، وأعمال أخرى.

واستمرت عملية تغير أرضية صالة النادي، أكثر من أسبوعين، بعدما استخدمت الشركة المنفذة للمشروع أفضل الأنواع من الجلد الأرضي لتجديد أرضية الملعب.

وقال عدنان عيسى رئيس نادي خدمات البريج، إن مشروع تجديد أرضية صالة الراحل خلف العجلة، جاء بعد أن وصلت الأرضية السابقة لحالة سيئة.

وأكد عيسى أن الصالة بحلتها الجديدة ستخدم كافة الاتحادات والألعاب الرياضية، مؤكداً أن خدمات البريج سيبقى دوماً في طليعة الأندية والرياضيين.

وقدم عيسى شكره إلى عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضية، على مساهمته في تقديمه لمساعدة مالية أضيفت للمبلغ المالي الذي رصده النادي لتجديد أرضية الملعب.

وأشار عيسى إلى أن النادي يدرس تحديد موعد افتتاح الصالة بحلتها الجديدة، بعد استكمال أعمال الصيانة الأخرى في الملعب.

وخاض الفريق الأول لكرة السلة في نادي خدمات البريج، تمرينهم الأول على الصالة بحلتها الجديدة، حيث أبدى اللاعبين ارتياحهم الشديد من اللعب على الصالة والتدريب بشكل مميز.

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#خدمات البريج

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