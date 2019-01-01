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كلوب : جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم

الأحد 28 يونيو 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب : جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم


وكالات / سما /

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه غير معترف بمقولة أنه أفضل مدربي العالم على الإطلاق.

وتواجد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أمس الجمعة في ملعب أنفيلد للظهور في وسائل الإعلام ومقابلة من أجل الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي.

وتوج فريق ليفربول رسمياً ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2020 وللمرة 19 في تاريخه بعد سقوط مانشستر سيتي أمس أمام تشيلسي.

وتحدث المدرب المتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً:” أنا لست أفضل مدرب في العالم ولكن أنا وطاقمي نقدم كل ما لدينا ونحن من الأفضل في العالم”.

وتابع كلوب حديثه قائلاً:” المدرب الأفضل في العالم؟ أعتقد أنه بيب جوارديولا هو مدرب رائع للغاية”.

#يورجن كلوب #ليفربول

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