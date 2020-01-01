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تحدي فيدال أضاع نقطتين على برشلونة!

الأحد 28 يونيو 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحدي فيدال أضاع نقطتين على برشلونة!


وكالات / سما /

لم ينجح التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، في مبتغاه قبل الركلة الحرة التي أنهت مباراة فريقه ضد سيلتا فيغو بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

برشلونة كان متقدما (2-1) حتى الدقيقة 88، عندما حصل المهاجم الإسباني إياغو أسباس على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء، ليسجل منها هدف التعادل.

تحدي فيدال

الهدف لم يكن وليد الصدفة، لكنه جاء بسبب تحد قدمه فيدال للمهاجم الإسباني قبل تسديد الركلة الحرة بشكل مباشر.

وكشف أسباس في تصريحات نقلها برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير عن تفاصيل الحوار الذي جمع بينه وبين فيدال قبل تسديد تلك الركلة.

وقال أسباس: "عندما أخذت الكرة، تحدثت مع أحد لاعبي برشلونة، وأعتقد أنه كان فيدال، وأخبرني أن الكرة ستكون خارج المرمى، ورددت عليه بأني سأسجل التعادل".

وأوضح المهاجم الإسباني سبب تسديدة الركلة بتلك الطريقة، قائلا: "لقد قررت ذلك منذ اللحظة الأولى، أن أسددها من أسفل وإلى جوار الحائط".

عقدة أسباس

هدف أسباس رسّخ عقدته لفريق برشلونة في المباريات التي لعب فيها أمامه على مدار السنوات الماضية.

المهاجم الإسباني الدولي واجه الفريق "الكتالوني" في 13 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، بمعدل يزيد عن الهدف في كل مباراتين.

وفي الدوري الإسباني تحديدا، لعب أسباس 5 مباريات ضد برشلونة على ملعب "بالايدوس"، نجح في التسجيل فيها جميعا.

#فيدال #برشلونة

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