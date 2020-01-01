خاميس رودريجيز يفتح النار على ريال مدريد

وكالات / سما /

قال خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، إن إدارة اللوس بلانكوس لم تسمح له بالرحيل خلال الانتقالات الصيفية الماضية، رغم رغبته الجامحة في خوض تجربة جديدة.

وكان خاميس رودريجيز مرتبطاً بعدة أندية، أبرزها نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ولكن إدارة المرينجي كان تُطالب بمبالغ مالية ضخمة نظير التخلي عن النجم الكولومبي.

وقال النجم الكولومبي في تصريحات أبرزتها صحيفة (آس) الإسبانية: “لن أقول أسماء، لكن كان لدي خيار الذهاب إلى فريق رائع. كنت أعلم أنني لن ألعب كثيراً هنا. ولكن إدارة النادي لم تسمح لي بالذهاب بسبب مواضيع مختلفة.

وتابع: “أنا هنا بسبب الظروف وليس لأنني أردت ذلك. كنت أعلم أنني لن أتمكن من اللعب كثيراً، وهذا ما يحدث حالياً، ولكن آمل أن أتمكن من اللعب أكثر في المستقبل. أعلم أن لدي الموهبة والجودة، وأعتقد أنه من خلال عملي سيكون ذلك ممكناً”.

وكان خاميس رودريجيز قد شارك ضد ريال مايوركا قبل أيام، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب، بسبب ابتعاده عن نسق المباريات منذ شهر أكتوبر الماضي، عندما لعب لآخر مرة كأساسي في تشكيلة زيدان.