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رئيس الفيفا يُوجه رسالة تهنئة إلى ليفربول

الأحد 28 يونيو 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الفيفا يُوجه رسالة تهنئة إلى ليفربول


وكالات / سما /

بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، برسالة تهنئة إلى نادي ليفربول بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، بعد غيابٍ دام 3 عقود، وبالتحديد منذ عام 1990.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي عن جدارة واستحقاق، حيث تصدر جدول الترتيب منذ بداية الموسم، كما لم يخسر سوى في مباراة وحيدة وكانت ضد واتفورد بنتيجة 3/0.

ونقلت صحيفة (ليفربول إيكو)، فحوى الرسالة التي بعثها رئيس الفيفا إلى الريدز، وجاءت كالآتي: “دعوني أقدم تهنئتي الشخصية لنادي ليفربول على فوزه بلقب الدوري الممتاز موسم 2019/20، 30 عاماً منذ فوزكم بأخر لقب هي بلا شك فترة كبيرة”.

وتابع: “هذا هو اللقب التاسع عشر لكنه أول لقب لكم منذ تأسيس البريميرليج إضافةً إلى 7 ألقاب كأس اتحاد إنجليزي، و8 ألقاب كأس رابطة و15 لقب كأس درع، كل هذا على المستوى المحلي”.

وأضاف: “أبطال الدوري فازوا بلقب مونديال العالم في ديسمبر الماضي، ولم يكن هنالك أي شك بأنهم استحقوا ذلك بعد نتائجهم، عملهم الدؤوب، شغفهم والتزامهم، ويحق للجميع في النادي أن يكون فخوراً بهذا الإنجاز الكبير”.

وواصل: “سأكون ممتناً إن سمحتم لي بتقديم تهنئتي مرة أخرى لجميع المرتبطين بنادي ليفربول، من الإدارة إلى الطاقم التدريبي والأهم اللاعبين بدون نسيان الجماهير بالطبع”.

واختتم بالقول: “نيابةً عن جميع الاتحادات العالمية، أستغل هذه الفرصة لشُكركم على مساهمتكم بتطوير كرة القدم ليس في بلدكم وحسب، بل في العالم أجمع”.

#ليفربول #جياني إنفانتينو #الفيفا

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