فيديو.. سيلتا فيغو يسقط برشلونة ويقدم هدية ثمينة للريال

وكالات / سما /

فقد نادي برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على قمة الدوري الإسباني، بسقوط جديد في بالايدوس أمام سيلتا فيجو.

وانتهت مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس، ضمن فعاليات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل لويس سواريز الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 20 من الشوط الأول، بعد لقطة فنية رائعة من ليونيل ميسي الذي ابتكر حيلة جديدة للرد على الأفكار الجديدة للخصم لمنعه من تسجيل الركلات الحرة، ومع توقع الجميع تسديد ميسي للكرة، أرسل تمريرة عرضية للويس سواريز الذي وضعها برأسه في الشباك.

ونجح فيدور سمولوف في تسجيل هدف التعادل لسيلىا فيجو 50 من الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة شهدت خطأ من دفاع البارسا في التمركز.

لكن لويس سواريز خطف الهدف الثاني لبرشلونة بطريقة رائعة، بتسديدة بقدمه اليسرى وظهره كان للمرمى، في الدقيقة 67.

وحافظ تير شتيجن على مرماه بتصدي أكثر من رائع لتسديدة نوليتو، قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وقتل ياجو أسباس طموحات جماهير برشلونة بهدف رائع في الدقيقة 88 من ركلة حرة مباشرة سددها بنجاح في شباك تيرشتيجن.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 69 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، والذي خاض مباراة أقل وتنتظره مواجهة مساء الأحد ضد إسبانيول.