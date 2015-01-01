كابنيت كورونا الإسرائيلي يجتمع لفرض قيود جديدة

القدس المحتلة / سما /

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الكورونا، اليوم الأحد، لفرض قيود جديدة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالفيروس.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن وزارة الصحة الإسرائيلية ستوصي بتقليص عدد المتجمهرين، والمطالبة بإغلاق الأحياء الموبوءة.

وترفض بعض الوزارات والجهات الإسرائيلية إغلاقًا كاملًا للمدن، أو العودة لإغلاق أي مرافق اقتصادية.

ووصل عدد حالات الوفاة في إسرائيل إلى 317، والمصابين إلى 23421 بينهم 41 بحالة خطيرة، و23 على أجهزة التنفس الاصطناعي.