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خبراء يحذرون نتنياهو: يجب فرص قيود جديدة قبل فقدان السيطرة على المرض

الأحد 28 يونيو 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء يحذرون نتنياهو: يجب فرص قيود جديدة قبل فقدان السيطرة على المرض


القدس المحتلة / سما /

 أرسل خبراء من الفريق الاستشاري في أزمة كورونا رسالة عاجلة الليلة الماضية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين حذروا فيها من فقدان السيطرة على الفيروس وضرورة فرض قيود جديده على الجمهور للحد من انتشار المرض.

وأعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية أمس أنه تم تسجيل 621 إصابة بفيروس كورونا في اليوم الأخير. ونتيجة لذلك ، ارتفع إجمالي الاصابات في إسرائيل إلى 23،421. توفى ثلاثة من مرضى كورونا منذ الليلة الماضية ، وارتفع عدد الوفيات إلى 317 شخصا.

وأوضح الفريق الاستشاري في الرسالة أن معدل الإصابة بالفيروس في الشهر الأخير يتضاعف، وإن معدل النمو في الشهر يتضاعف كل 12 يوما. وهذا المعدل أقل مما كان عليه في آذار/مارس.

ووفقا للطاقم فإن هذه المعيطات تلزم بالعمل الفوري من أجل تغيير معدلات النمو والاتجاه، مؤكدا بأنه في حال غياب آليات عمل وإجراءات للحد من انتشار الفيروس وتقليص معدل الإصابة، فإن استمرار الوضع الحالي يلزم بفرض الإغلاق الشامل بغضون أسابيع، وهو الإجراء الذي ستكون نتائجه مدمرة للاقتصاد والمجتمع، بحسب الطاقم

وبموجب التوصيات، سيتم حظر المشاركة الجماهيرية في الاحتفالات والمناسبات، وذلك عبر تقليص عدد الأشخاص المسموح لهم المشاركة بالمناسبات، والذي يبلغ حاليا 250 شخصا.

كما سيتم تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح لهم المشاركة بمناسبات في قاعة مغلقة، علما أن العدد المسموح به اليوم لا يتجاوز 50 شخصا.

ورغم توصيات وزارة الصحة والارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس، إلا أن مناقشات "كابينيت كورونا" ستتمحور بين إعادة التقييدات وبين عدم إغلاق الاقتصاد بالصورة التي شهدتها البلاد منذ نهاية آذار/مارس وحتى بداية حزيران/يونيو.

#فيروس كورونا #نتنياهو #اسرائيل

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