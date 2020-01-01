أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق قطاع غزة اليوم

غزة / سما /

جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد، على النحو التالي:

أسعار اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

أسعار الدواجن:

أسعار طبق البيض:

8 – 9 شيكل

أسعار الدجاج:

1ك = 9 شيكل

صدر: 20 شيكل

شيش: 21 شيكل

فخد: 11 شيكل

دبوس: 12 شيكل

جناح: 8 شيكل

كبدة: 15 شيكل

أسعار الحبش:

1ك = 10 شيكل

صدر: 15 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل

جناح: 9 شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل

أسعار الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 1ك = 33 شيكل

مليطة: 1ك = 30 شيكل

سردينة مبرومة = 18 شيكل

فريدي: 1ك = 25 شيكل

سويسي: 1ك = 35 شيكل

غمبري: 1ك = 45 شيكل