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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الأحد 28 يونيو 2020 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد، على النحو التالي:

أسعار الخضروات:

خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل

خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل

بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية:  1 ك = 2شيكل

بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شيكل

بامية بلدية: 8 – 10 شيكل

بامية مصرية: 5 – 6 شيكل

ملوخية: 1 ك = 2 شيكل

ليمون: 1ك = 4 – 5 شيكل

بصل بلدي:  7 – 8 ك = 10 شيكل

باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل

كوسا: 1 ك = 1 شيكل

كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل

لوبياء: 1ك = 4 – 5 شيكل

دوالي: 1ك = 10 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك =  3 شيكل

فقوس: 7 ك = 10 شيكل

فقوس كبير: 1ك = 1 شيكل

ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

و7ك = 10 شيكل

تومة (وقية): 3 شيكل

أسعار الفواكه:

سانتروزة: 1ك = 4 شيكل

3ك = 10

بطيخ: 1 شيكل

12 ك = 10 شيكل

شمام: 8ك = 10 شيكل

شمام بلدي:  6 – 7 ك = 10 شيكل

موز: 1 ك = 4 شيكل

موز: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 8 شيكل

تفاح: 6 شيكل

عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل

كرز (وقية): 4 شيكل

خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شيكل

خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل

مشمش: 1ك = 6 شيكل

أجاص:  6 شيكل

مانجا شيلي: 6 – 8 شيكل

كيوي: 1 ك = 5 شيكل

الذرة: 12 – 14 كوز = 10 شيكل

#الخضروات

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