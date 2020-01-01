أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد، على النحو التالي:
أسعار الخضروات:
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل
بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 1 ك = 2شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شيكل
بامية بلدية: 8 – 10 شيكل
بامية مصرية: 5 – 6 شيكل
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 – 5 شيكل
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
لوبياء: 1ك = 4 – 5 شيكل
دوالي: 1ك = 10 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 7 ك = 10 شيكل
فقوس كبير: 1ك = 1 شيكل
ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
و7ك = 10 شيكل
تومة (وقية): 3 شيكل
أسعار الفواكه:
سانتروزة: 1ك = 4 شيكل
3ك = 10
بطيخ: 1 شيكل
12 ك = 10 شيكل
شمام: 8ك = 10 شيكل
شمام بلدي: 6 – 7 ك = 10 شيكل
موز: 1 ك = 4 شيكل
موز: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 8 شيكل
تفاح: 6 شيكل
عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل
كرز (وقية): 4 شيكل
خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شيكل
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
أجاص: 6 شيكل
مانجا شيلي: 6 – 8 شيكل
كيوي: 1 ك = 5 شيكل
الذرة: 12 – 14 كوز = 10 شيكل